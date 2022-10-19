Співак та волонтер Олександр Кривошапко зі своєю дружиною, косметологом Марією, потрапив у серйозну ДТП. Про це він розповів в інтерв'ю "ЖВЛ". Аварія сталася тоді, коли подружжя їхало до Харківської області з волонтерською допомогою.
Олександр Кривошапко розповів, що нічого не віщувало лиха і дорога була вільна від автомобілів. Але під час поїздки їхній автомобіль скочив у яму на дорозі і мало не перекинувся. Олександр легко відбувся, але його дружина зазнала травм.
"Ми дуже вдячні Богу, що ми живі. Маша отримала там... У неї зламано носа після цієї аварії. Вона постраждала. Мені, як чоловікові, звичайно... Тому я дуже погано почуваюся. Хоча знаю, що вона хотіла цього . Вона сама волонтер, мала право їхати. Але я чомусь не зупинив. Так, це моя вина", — поділився Олександр Кривошапко.
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Слід зазначити, що після початку війни росії проти України Олександр Кривошапко став волонтером. Він допомагав переселенцям зі свого рідного Маріуполя, а також мешканцям інших міст Донецької області та Харкова.
14 червня 2022 року Кривошапко повідомив, що він у складі добровольчого батальйону захищає Україну від російських окупантів. Пізніше він активно зайнявся волонтерством.
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