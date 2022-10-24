Як зізнався Іван Леньо, таких зірок-зрадників, як Таїсія Повалій, Ані Лорак, Регіна Тодоренко, він давно викреслив зі списку колег-українців.

Фронтмен українського гурту "Kozak System" Іван Леньо після початку повномасштабної війни вступив у територіальну оборону Києва та ніс службу разом із патрульною поліцією. Нині він займається волонтерською діяльністю та дає благодійні концерти.

В інтерв'ю на Youtube-каналі Олесі Бацман він жорстко висловився про таких зрадниць, як Повалій та Лорак.



Як зізнався Іван Леньо, таких зірок-зрадників, як Таїсія Повалій, Ані Лорак, Регіна Тодоренко, він давно викреслив зі списку колег-українців.



"Бути народженим в Україні – ні про що не говорить. Мати український паспорт – ні про що не говорить. Вони не склали жоден іспит на українськість, отримуючи цей паспорт. Яка мені різниця, народжена ця людина у Києві чи десь в іншому місці? Мені важливо, що вона робить. А вона робить огидні речі. Вони продали свою душу дияволу. От і все", - сказав Іван Леньо .

Варто зазначити, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну – розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати.

До списку санкцій потрапили українські артисти Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Ганна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Як повідомляла Politeka, відомий музикант Леньо попередив про невгамовний апетит росії в Україні

Також Politeka писала, що відомий музикант Леньо закликав до радикальних дій проти росії.