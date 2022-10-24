Фронтмен украинской группы "Kozak System" Иван Леньо после начала полномасштабной войны вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией. Сейчас он занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты.
В интервью на Youtube-канале Олесе Бацман он жестко высказался о таких предательницах, как Повалий и Лорак.
Как признался Иван Леньо, таких звезд-предателей, как Таисия Повалий, Ани Лорак, Регина Тодоренко, он давно вычеркнул из списка коллег-украинцев.
"Быть рожденным в Украине – ни о чем не говорит. Иметь украинский паспорт – ни о чем не говорит. Они не сдали ни один экзамен на украинскость, получая этот паспорт. Какая мне разница, рожденный этот человек в Киеве или где-нибудь в другом месте? Мне важно, что он делает. А он делает отвратительные вещи. Они продали свою душу дьяволу. Вот и все", – сказал Иван Леньо.
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Стоит отметить, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые поддержали войну - развязанную россией, или решили вообще молчать.
В список санкций попали украинские артисты Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.
Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите россии в Украине.
Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против россии.