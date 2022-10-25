Іван Леньо прокоментував, що Потап вміє грати на публіку і є дуже хитрою людиною.

Музикант Іван Леньо з гурту Kozak System чесно заявив, що не поважав Потапа до війни, тому після 24 лютого його думка про колегу не змінилася. В інтерв'ю на Youtube-каналі журналістці Олесі Бацман він жорстко розкритикував Потапа, який записався у ТРО з Іспанії.

Іван Леньо прокоментував, що Потап вміє грати на публіку і є дуже хитрою людиною. Та й у його вступ до тероборони музикант теж не вірить, адже вступити туди із-за кордону неможливо.

"Потап достатньо хитра людина, яка може і вашим, і нашим. От він як і був таким, таким і залишився. Що вартує його цей іспанський сором, коли він записався в ТрО заочно і продовжував перебувати за кордоном. Смішно це, смішно і гидко. Доросла людина, міг би такого хоча б не казати. Сиди тихо і взагалі не висовуйся, якщо ти продовжуєш бути за кордоном", – емоційно прокоментував Іван Леньо.

Варто зазначити, що раніше Потап розповів, як хотів їхати на фронт, на передову, але батько "заочно записав його в тероборону". Після цього зірка показав контракт добровольця тероборони, затверджений наказом Міноборони України 7 березня 2022 року.

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