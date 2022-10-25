Музыкант Иван Леньо из группы "Kozak System" честно заявил, что не уважал Потапа до войны, поэтому после 24 февраля его мнение о коллеге не изменилось. В интервью на Youtube-канале журналистке Олесе Бацман он жестко раскритиковал Потапа, который записался в ТрО с Испании.

Иван Леньо прокомментировал, что Потап умеет играть на публику и является очень хитрым человеком. Да и в его вступление в тероборону музыкант тоже не верит, ведь вступить туда из за границы невозможно.

"Потап достаточно хитрый человек, который может и вашим, и нашим. Вот он, как и был таким, таким и остался. Что стоит его этот испанский стыд, когда он записался в ТрО заочно и продолжал находиться за границей. Смешно это, смешно и противно. Взрослый человек, мог бы такого хотя бы не говорить. Сиди тихо и вообще не высовывайся, если ты продолжаешь быть за границей", – эмоционально прокомментировал Иван Леньо.

Стоит напомнить, что ранее Потап рассказал, как хотел ехать на фронт, на передовую, но отец "заочно записал его в терроборону". После этого звезда показал контракт добровольца терробороны, который утвержден приказом Минобороны Украины 7 марта 2022 года.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите россии в Украине.

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