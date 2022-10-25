Як пояснив український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, на Росії вони зможуть ще називатися як завгодно, але тільки на Росії.

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну - розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати. Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк топив за це. Він вважає, що артисти-зрадники своєю поведінкою потурали країні-агресорові, яка розв'язала в Україні жахливу війну.

Про це ведучий розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Rostyslove Production".

На його думку, артисти-запроданки - такі як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко також винні у війні.

"Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підігрують агресору. Агресору, який порушує територіальну цілісність України, вбиває українців, вбиває солдатів наших, цивільних. Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті їх запровадили", - розповів ведучий Ігор Кондратюк .

Як пояснив Ігор Кондратюк, на росії вони зможуть ще називатися як завгодно. Тим часом, у цивілізованих країнах у артистів-зрадників немає більше жодного права користуватися державними нагородами.

"Саме на росії вони можуть називатися як завгодно. Тому що там слово "репутація" має не те значення, яке є за визначенням. Але, наприклад, виступати Лорак як "найтитулованіша" співачка України десь у клубах чи концертних залах Німеччини вже, мабуть, не зможе", - додав він.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

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