Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну - розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати. Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк топив за це. Він вважає, що артисти-зрадники своєю поведінкою потурали країні-агресорові, яка розв'язала в Україні жахливу війну.
Про це ведучий розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Rostyslove Production".
На його думку, артисти-запроданки - такі як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко також винні у війні.
"Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підігрують агресору. Агресору, який порушує територіальну цілісність України, вбиває українців, вбиває солдатів наших, цивільних. Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті їх запровадили", - розповів ведучий Ігор Кондратюк .
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Як пояснив Ігор Кондратюк, на росії вони зможуть ще називатися як завгодно. Тим часом, у цивілізованих країнах у артистів-зрадників немає більше жодного права користуватися державними нагородами.
"Саме на росії вони можуть називатися як завгодно. Тому що там слово "репутація" має не те значення, яке є за визначенням. Але, наприклад, виступати Лорак як "найтитулованіша" співачка України десь у клубах чи концертних залах Німеччини вже, мабуть, не зможе", - додав він.
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