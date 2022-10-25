Как пояснил украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, на россии они смогут еще называться как угодно, но только на россии.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые поддержали войну - развязанную россией, или решили вообще молчать. Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк топил за это. Он считает, что артисты-предатели своим поведением потакали стране-агрессору, развязавшей в Украине ужасную войну.

Об этом ведущий рассказал в интервью на YouTube-канале "Rostyslove Production".

По его мнению, артисты-запроданки такие как, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко, также виновны в войне.

"Это люди, которые сознательно или бессознательно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, который нарушает территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает солдат наших, гражданских. Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец-то их ввели", — рассказал ведущий Игорь Кондратюк.

Как пояснил Игорь Кондратюк, на россии они смогут еще называться как угодно. Между тем, в цивилизованных странах в артистов-предателей нет больше никакого права пользоваться государственными наградами.

"Именно на россии они могут называться как угодно. Потому что там слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать Лорак как "самая титулованная" певица Украины где-то в клубах или концертных залах Германии уже, пожалуй, не сможет", - добавил он.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.