Продюсер та шоумен Ігор Кондратюк повідав, що з 24 лютого цього року екс-колеги з шоу "Х-Фактор" з ним не пов'язувалися. Мова про репера Серьога , співачку Йолку та музичного критика Сергія Сосєдова.

Про це ведучий розповів в інтерв'ю на YouTube -каналі "Rostyslove Production". Крім того, він згадав про безглузду поведінку Сергія Соведова під час зйомок.

Коли між зйомками був вільний час, вони могли щось обговорювати у гримерці чи на знімальному майданчику. Як згадав Ігор Кондратюк , Сергій Сосєдов сильно топив за Радянський Союз.

"У нас були такі заруби з Сусідовим. Він просто фанат Радянського союзу. Коротше, такий совок, совок. Це було дивно, і я на це так різко реагував. Ну, це були фрагменти такого застілля в кулуарах між зйомками. Сидимо, що- то, ні про що говоримо, там про те, яка смачна сьогодні їжа. Там слово за слово, і те таке... Я вже не розумію, чи була спроба з'ясувати стосунки, чи це просто таке пікетування", - розповів Ігор Кондратюк.

Продюсер Ігор Кондратюк також зізнався, що його шокувала позиція критика щодо України. Адже саме українське шоу принесло музичному продюсеру велику популярність.

"Ту ахінею, яку він сказав там про Крим після 2014 року, чесно кажучи… Сказати, що я впав на дупу, я не можу сказати, ну я просто відкрив рота і думаю: "Ну навіщо, що тобі поганого тут робили". Він звичайно, трохи не від цього світу, істеричка, я б з таким не дружив. Але як персонаж він був цікавий", — прокоментував продюсер.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

Також Politeka писала, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета, з'ясувалося, де ведучий зараз.