Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк поведал, что с 24 февраля этого года экс-коллеги по шоу "Х-Фактор" с ним не связывались. Речь о рэпере Сереге, певице Елке и музыкальном критике Сергее Соседове.

Об этом ведущий рассказал в интервью на YouTube-канале "Rostyslove Production". Кроме того, он вспомнил о несуразном поведении Сергея Соведова во время съемок.

Когда между съемками было свободное время, они могли что-нибудь обсуждать в гримерке или на съемочной площадке. Как вспомнил Игорь Кондратюк, Сергей Соседов сильно топил за Советский союз.

"У нас были такие зарубы с Соседовым. Он просто фанат Советского союза. Короче, такой совок, совок. Это было странно, и я на это так резко реагировал. Ну, это были фрагменты такого застолья в кулуарах между съемками. Сидим, что-то, ни о чем говорим, там о том, какая вкусная сегодня еда. Там слово за слово, и то такое... Я уже не понимаю, была ли попытка выяснить отношения, или это просто такое пикетирование", — рассказал Игорь Кондратюк.

Продюсер Игорь Кондратюк также признался, что его шокировала позиция критика по отношению к Украине. Ведь именно украинское шоу принесло музыкальному продюсеру большую популярность.

"Ту ахинею, которую он сказал там о Крыме после 2014 года, честно говоря… Сказать, что я упал на задницу, я не могу сказать, ну я просто открыл рот и думаю: "Ну зачем, что тебе плохого здесь делали". Он конечно чуть-чуть не от этого мира, истеричка, я бы с таким не дружил. Но как персонаж он был интересен", — прокомментировал продюсер.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.