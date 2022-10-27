Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розповів про своїх родичів, які залишаються у тимчасово окупованій Херсонській області, звідки він родом. Про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Ігор Кондратюк повідомив, що російські окупанти заселяють квартири українців, які були змушені залишити рідне місто. При цьому туди вже навіть звозять іранських інструкторів.

"Там правда жерсть. Росіяни та іранці, займають їхні квартири та будинки, не питаючи, де людина, чи виїхала вона. Виламують двері. Спочатку ходили робили обхід, ставили літери Z, коли ще Росгвардія заходила в населений пункт і перевіряла будинки. Хтось відкривав, хто не відчиняв – ламали двері та спокійно йшли. А зараз там масове заселення незаселених житлових приміщень чи навіть заселених", – поділився Ігор Кондратюк.

Частина родичів Ігоря Кондратюка досі мешкає в окупації. Втім, життям це назвати складно, доречніше використовувати слово "виживання".

"Зв'язок з ними є по вайберу і телеграму, іншого не дано. І нічого не дано, окрім виживання. Чекають усі ЗСУ. Херсонщина – це взагалі не проросійська територія, хто б що не казав. Такого не було і не буде", – констатував шоумен.

Брат телезірки із сім'єю виїхали на початку квітня на підконтрольну Україні територію. Кондратюк розповів, що родича схиляли до співпраці з російською владою, оскільки той стосувався міськради. Звісно, ​​чоловік відмовився і виїхав із Херсона, бо залишатися там було небезпечно.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак».

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

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