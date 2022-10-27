Часть родственников украинского телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка до сих пор живет в оккупации.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своих родственниках, которые остаются во временно оккупированной Херсонской области, откуда он родом. О том, что происходит на временно оккупированных териториях он рассказал в интервью для YouTube-канала Rostyslove Production.

Игорь Кондратюк сообщил, что российские оккупанты заселяют квартиры украинцев, которые были вынуждены покинуть родной город. При этом тужа уже даже свозят иранских инструкторов.

"Там правда жесть. Россияне и иранцы, занимают их квартиры и дома, не спрашивая, где человек, выехал ли он. Выламывают двери. Сначала ходили делали обход, ставили буквы Z, когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто не открывал – ломали двери и спокойно шли. А сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений или даже заселенных", – поделился Игорь Кондратюк.

Часть родственников Игоря Кондратюка до сих пор живет в оккупации. Впрочем, жизнью это назвать сложно, более уместно использовать слово "выживание".

"Связь с ними есть по вайберу и телеграму, другого не дано. И ничего не дано, кроме как выживания. Ждут все ВСУ. Херсонщина – это вообще не пророссийская территория, кто бы что ни говорил. Такого не было и не будет", – констатировал шоумен.

Брат телезвезды с семьей выехали в начале апреля на подконтрольную Украине территорию. Кондратюк рассказал, что родственника склоняли к сотрудничеству с российской властью, поскольку тот имел отношение к горсовету. Естественно, мужчина отказался и выехал из Херсона, потому что оставаться там было небезопасно.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.





