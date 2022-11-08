Так, під час концерту в рамках туру "Gold 55. The greatest hits" в Алмаати Кіркоров з'явився у капелюсі, жилеті та прозорому костюмі з лосинами, під якими просвічувалися труси-плавки.

В результаті Кіркоров, який підтримує вторгнення росії в Україну, потрапив під «каток» їдких глузувань. Так, користувачі соцмереж пишуть, що по Кіркорову «дурдом плаче» і зазначають, що він «з артиста перетворився на блазня».

Вчерашнее выступление киркорова в Алматы. Что дальше? pic.twitter.com/Bhv8vQVTAV — Мысли Перзидента (@VVP2_0) November 8, 2022

"Як його не вигнали? Незрозуміло!", «Далі тільки ядерний вибух», «У Лолітки позичив костюм поюзати?», «То буха Волочкова з волохатим бухом Джигурдою, то Басков із жирною пикою, тепер Кіркоров у рейтузах...Культура "велика"...», «Чому в Росії стільки забороняючих законів, а Кіркоров ні під один із них не підпадає?», «Жах», «Хімарс один у студію», «Лоліта костюм підігнала?», - потішається публіка в коментарях.

Нагадаємо, раніше Кіркоров в окупованому Криму відвідав у шпиталях окупантів, які отримали поранення. Російських загарбників Кіркоров назвав "нашими героями".

Також повідомлялося, що співак Микола Басков, що сильно погладшав, розплакався, жаліючи поранених окупантів. Він заявив, що особисто спілкувався із загарбниками, які втратили кінцівки на війні в Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що російська співачка Земфіра виголосила сміливу антивоєнну промову на концерті.