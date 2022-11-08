Так, во время концерта в рамках тура «Gold 55. The greatest hits” в Алмааты Киркоров появился в шляпе, жилетке и прозрачном костюме с лосинами, под которыми просвечивались трусы-плавки.

В результате Киркоров, который поддерживает вторжение россии в Украину, попал под «каток» едких насмешек. Так, пользователи соцсетей пишут, что по Киркорову «дурдом плачет» и отмечают, что он «из артиста превратилсяв шута».

Вчерашнее выступление киркорова в Алматы. Что дальше? pic.twitter.com/Bhv8vQVTAV — Мысли Перзидента (@VVP2_0) November 8, 2022

«Как его не выгнали? Непонятно!», «Дальше только ядерный взрыв», «У Лолитки одолжил костюм поюзать?», «То потасканная бухая Волочкова с волосатым бухим Джигурдой, то Басков с жирной рожей, теперь Киркоров в рейтузах...Культура "великая"…», «почему в России столько запрещающих законов, а Киркоров ни под один из них не подпадает?», «Ужас», «Химарс один в студию», «Лолита костюмчик подогнала?», - потешается публика в комментариях.

Напомним, ранее Киркоров в оккупированном Крыму проведал в госпиталях оккупантов, которые получили ранения. Российских захватчиков Киркоров назвал «нашими героями».

Также сообщалось, что сильно располневший певец Николай Басков расплакался, жалея раненых оккупантов. Он заявил, что лично общался с захватчиками, лишившимися конечностей на войне в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская певица Земфира произнесла смелую антивоенную речь на концерте.