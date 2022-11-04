Так, виконавиця сказала, що розуміє, що в Україні вона більше ніколи не виступить, пише Politeka.net.

"Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово це пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною. Назавжди. Але разом із тим мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - сказала Земфіра.

Розв'язану росією війну проти України Земфіра назвала позбавленою сенсу та жорстокою.

"Прямо зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру, ні війні", - сказала Земфіра.

Нагадаємо, раніше Земфіра зізналася, що молиться за припинення війни.

«Сьогодні 228 день війни, 228 день пекла, який став реальністю, Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб моя країна припинила цю війну», - сказала співачка під час концерту в кіпрському місті Лімасол і виконала пісню «Не стріляйте».

Також повідомлялося, що російський співак Микола Басков, який перестав бути схожим на себе, розплакався, шкодуючи поранених окупантів.

Крім того, Politeka.net писала, що російські окупанти пограбували будинок відомого українського співака Гарика Кричевського та знищили житло Валерія Харчишина.