Нещодавно Квіткова і Добринін пережили кризу у відносинах. За словами Квіткової, їм навіть довелося звернутися за допомогою до психотерапевта.
"У моменти, коли ми починали сваритись, ми розуміли, що так не повинно бути", - розповіла Квіткова в інтерв'ю ЖВЛ.
За її словами, криза почалася після народження їхнього сина Лева.
"Криза є у кожних відносинах і ми не стали винятком", - сказала Квіткова.
Крім психотерапевта Добриніну та її дружині допомогли розмови один з одним.
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"Ми дуже багато розмовляли один з одним. Головне – не мовчати", – розповіла Даша.
Зараз складнощі у відносинах для Добриніна та Квіткової вже позаду і пара мріє про другу дитину.
"Ми вже працюємо над цим", – каже Даша.
За її словами, вони з Микитою хочуть, щоб їхні діти мали мінімальну різницю у віці - тоді їм буде цікаво один з одним.
"Я не могла дозволити, щоб нам хтось допомагав. А коли ти не спиш, не їж і постійно нервуєш, з чоловіком починаються сварки. Я зараз розумію, що коли буде друга дитина, я не геройствуватиму і не розповідатиму, що мені не потрібна допомога", - переконана Квіткова.