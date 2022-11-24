Екс-"Холостяк" Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова готуються до поповнення у родині.

Нещодавно Квіткова і Добринін пережили кризу у відносинах. За словами Квіткової, їм навіть довелося звернутися за допомогою до психотерапевта.

"У моменти, коли ми починали сваритись, ми розуміли, що так не повинно бути", - розповіла Квіткова в інтерв'ю ЖВЛ.

За її словами, криза почалася після народження їхнього сина Лева.

"Криза є у кожних відносинах і ми не стали винятком", - сказала Квіткова.

Крім психотерапевта Добриніну та її дружині допомогли розмови один з одним.

"Ми дуже багато розмовляли один з одним. Головне – не мовчати", – розповіла Даша.

Зараз складнощі у відносинах для Добриніна та Квіткової вже позаду і пара мріє про другу дитину.

"Ми вже працюємо над цим", – каже Даша.

За її словами, вони з Микитою хочуть, щоб їхні діти мали мінімальну різницю у віці - тоді їм буде цікаво один з одним.

"Я не могла дозволити, щоб нам хтось допомагав. А коли ти не спиш, не їж і постійно нервуєш, з чоловіком починаються сварки. Я зараз розумію, що коли буде друга дитина, я не геройствуватиму і не розповідатиму, що мені не потрібна допомога", - переконана Квіткова.