Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик взяв усі свої пояси та нагадав, що Крим – це Україна.

Олександр Усик заспівав пісню із українськими виконавцями. На початку відео два співаки стоять біля елітного позашляховика та співають під гітару.

Коли у пісні зайшла мова про Крим, з автомобіля вийшов Олександр Усик із прапорами України та Кримських татар. У руках Олександра Усика були всі його чемпіонські пояси.

"Разом з Олександром Усиком нагадали всім, що Крим це Україна! Ми разом з ним із українського Сімферополя. Трек: Лист до мами – Barabanda", – йдеться у публікації.

"Дай Бог поскоріше звільнити рідний Крим", " Крим з вами, хлопці!", " Віримо🙌🏻Крим-це Україна🇺🇦 Зрадники, тікайте, поки не пізно!!!", " Боже,як це красиво,сильно і круто!", " Осталось Фьюри поставить на место.. Или уронить", " Дай мир Україні", " Аж мурашки ухххххх 😮", " Хлопці, ви круті 🔥", " Кайф! Саня, красавчик!", " Пісня просто пушка", - пишуть украинці у коментарях.



Проте знайшлися у коментарях критикуючі боксера росіяни, а також незадоволені українці, які бачать в Усику зрадника.

Нагадаємо, Усик також пояснив, чому його називали ватником та сепаром.

Також повідомлялося, що український чемпіон емоційно відповів, чий Крим – невідомі кадри після поєдинку.

Крім того, Politeka.net писала, що Усик назвав умову для свого повернення до рідного Криму: "Мене позбавили якихось звань".