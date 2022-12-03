На своїй сторінці в Instagram зірка студії "Квартал 95" оголосила про прем'єру своєї нової пісні "Дотики", яка мала відбутися ще до повномасштабного вторгнення рф, а потім довго відкладалася.

"Хтось може заперечити, сказавши не на часі… але: «КОЛИ, як НЕ ЗАРАЗ»😌 Сьогодні у вас є на одну причину більше потанцювати в сторіс🙃 Ця пісня легка, романтична і грайлива. Вона просто і весело нагадує про те, як важливо мати поруч близьку людину чиї дотики будуть зігрівати вас цією зимою і розповідає класичну історію щирих почуттів між люблячими людьми. Я впевнена, що багато дівчат впізнають себе в рядках цієї пісні, особливо на другому куплеті🥰", — написала Катя.

На обладинці треку зірка "Жіночого кварталу" з грайливою зачіскою, в відвертому блискучому топі позує на тлі всіляких жіночих штучок.

Україці в коментарях підтримали Катю Нікітіну в її співочій кар'єрі: "Вітаю тебе з прем'єрою🔥 дуже класна, позитивна і яскрава пісня)) чудові слова) і радісно чути твій голос)) саме зараз час!!! Твій трек створює настрій і новий український контент", "Обіцяю👌🏼Катюха, це твоє!! Продовжуй", "Прямо Madonna 😍".

Нагадаємо, Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" в одному рушнику показала кращий вигляд з балкона.

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" в купальнику показала свою розтяжку.

Також Politeka писала, що Нікітіна з "Жіночого Кварталу" зізналася, як вона потрапила в "Квартал 95".