Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна розповіла про роботу на такому проекті зірка мріяла з дитинства і її навів туди випадок.

Українська актриса, танцівниця, зірка " Жіночого Кварталу " Катерина Нікітіна поділилася, як свого часу потрапила на проект. Зокрема, про роботу на такому проекті зірка мріяла з дитинства і привела туди випадок. Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Катерина Нікітіна навчалася на інженера комп'ютерних систем в Остроградському університеті у Кременчуці. Також вона активно почала організовувати різні заходи на факультеті та потрапила до дівочої команди КВК.

"Вони дізналися, що я сідаю на шпагат, ми одразу почали розкручувати цю тему якось по-цікавому. І після того весь цей шпагат за мною закріпився. Катя - шпагат", - розповіла Катерина Нікітіна .

Паралельно дівчина викладала танці для дітей. Коли команда КВК розпалася, вона потрапила до Кременчуцької збірної "Лукас", де потім виступали на "Лізі Сміху".

За словами Катерини, до "Кварталу 95" вона мріяла потрапити ще з дитинства. Однак не актрисою, а танцівницею.

"Там дівчата танцювали, і я завжди говорила: "Боже, буде мені 18 років і я піду на кастинг туди танцювати." Все обернулося зовсім по-іншому, я з ними, але не танцюю", - додала вона.



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