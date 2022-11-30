Українська актриса, танцівниця, зірка " Жіночого Кварталу " Катерина Нікітіна поділилася, як свого часу потрапила на проект. Зокрема, про роботу на такому проекті зірка мріяла з дитинства і привела туди випадок. Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".
Катерина Нікітіна навчалася на інженера комп'ютерних систем в Остроградському університеті у Кременчуці. Також вона активно почала організовувати різні заходи на факультеті та потрапила до дівочої команди КВК.
"Вони дізналися, що я сідаю на шпагат, ми одразу почали розкручувати цю тему якось по-цікавому. І після того весь цей шпагат за мною закріпився. Катя - шпагат", - розповіла Катерина Нікітіна .
Паралельно дівчина викладала танці для дітей. Коли команда КВК розпалася, вона потрапила до Кременчуцької збірної "Лукас", де потім виступали на "Лізі Сміху".
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За словами Катерини, до "Кварталу 95" вона мріяла потрапити ще з дитинства. Однак не актрисою, а танцівницею.
"Там дівчата танцювали, і я завжди говорила: "Боже, буде мені 18 років і я піду на кастинг туди танцювати." Все обернулося зовсім по-іншому, я з ними, але не танцюю", - додала вона.
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