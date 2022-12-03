На своей странице в Instagram звезда студии "Квартал 95" объявила о премьере своей новой песни "Дотики", которая должна была состояться еще до полномасштабного вторжения рф, а затем долго откладывалась.

"Кто-то может возразить, сказав не ко времени… но: «КОГДА, если НЕ СЕЙЧАС» 😌 Сегодня у вас есть на одну причину больше потанцевать в сторис 🙃 Эта ​​песня легкая, романтичная и игривая. Она просто и весело напоминает о том, как важно иметь рядом близкого человека чьи прикосновения будут согревать вас этой зимой и рассказывает классическую историю искренних чувств между любящими людьми. Я уверена, что многие девушки узнают себя в строчках этой песни, особенно на втором куплете 🥰", - написала Катя.

На обложке трека звезда "Женского квартала" с игривой прической, в откровенном блестящем топе позирует на фоне различных женских штучек.

Украицы в комментариях поддержали Катю Никитину в ее певческой карьере: "Поздравляю тебя с премьерой🔥 очень классная, позитивная и яркая песня)) великолепные слова) и радостно слышать твой голос)) именно сейчас время!!! Твой трек создает настроение и новый украинский контент", "Обещаю👌🏼Катюха, это твое!! Продолжай", " Прямо Madonna 😍".

Напомним, Катя Никитина из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.

Также Politeka писала, что Никитина из "Женского Квартала" призналась, как ее угораздило попасть в "Квартал 95".