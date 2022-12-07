На своїй сторінці в Instagram артистка, яка напереддні запрем'єрила свою нову пісню "Дотики", вирішила привітати своїх тезок із Днем Катерини та розповісти трішки цікавої інформації про своє ім'я.

"Ім'я Катерина з грецької перекладається як "чиста" і " непорочна". Це дуже старе ім'я, відоме ще з найдавніших часів. Давньогрецьке ім'я має свої аналоги майже у всіх країнах - Каталіна (в іспаномовних країнах), Кетрін, Катріна, Кейтілін, Кейт, Каталін, Кетеван (Грузія). Власниця імені Катерина має чутливий характер, але вміє бути рішучою і напористою", — пише Нікітіна.

Зірка "Жіночого кварталу" також поділилася прикметами, як відрізняються характери Катерин, народжених в різні сезони.

"Зимова" Катерина, за її словами, впевнена в собі, рішуча, працьовита, завжди йде до своєї мети, поважає наполегливих людей.

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"Весняна" Катерина, до яких належить і сама Нікітіна, більш романтична і творча, любить компліменти, вона не впевнена в собі і легко кидає розпочате, для неї дуже важлива сім'я і діти.

"Літня" Катерина більше зосереджується на кар'єрі і дружбі. Заміж виходить пізно. Має багато захоплень, схильна до спорту. "Осіння" Катерина більш доброзичлива і товариська, має багато друзів, любить подорожувати, їй не подобається рутина", — додала артистка.

Нагадаємо, Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" в одному рушнику показала кращий вигляд з балкона.

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