На своей странице в Instagram артистка, которая накануне запремьерила свою новую песню "Дотики", решила поздравить своих тезок с Днем Екатерины и рассказать немного интересной информации о своем имени.

"Имя Екатерина с греческого переводится как "чистая" и "непорочная". Это очень старое имя, известное еще с древнейших времен. Древнегреческое имя имеет свои аналоги почти во всех странах - Каталина (в испаноязычных странах), Кэтрин, Катрина, Кейтилин, Кейт, Каталин, Кетеван (Грузия). Обладательница имени Екатерина носит чувствительный характер, но умеет быть решительной и напористой", - пишет Никитина.

Звезда "Женского квартала" также поделилась приметами, как отличаются характеры Екатерин, рожденных в разные сезоны.

"Зимняя" Екатерина, по ее словам, уверена в себе, решительна, трудолюбива, всегда идет к своей цели, уважает упорных людей.

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"Весенняя" Екатерина, к которым относится и сама Никитина, более романтичная и творческая, любит комплименты, она не уверена в себе и легко бросает начатое, для нее очень важна семья и дети.

"Летняя" Екатерина больше сосредотачивается на карьере и дружбе. Замуж выходит поздно. Имеет много увлечений, склонна к спорту. "Осенняя" Екатерина более дружелюбная и общительная, имеет много друзей, любит путешествовать, ей не нравится рутина", - добавила артистка.

Напомним, Катя Никитина из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.

Также Politeka писала, что Никитина из "Женского Квартала" призналась, как ее угораздило попасть в "Квартал 95".