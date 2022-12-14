Як пише Politeka.net, Хайді Клум – відома західна модель німецького походження. Зірка прийшла на реліз фільму "Аватар. Шлях води". Для презентації Хайді обрала прозору білу сукню. Як виявилося, він був українським брендом, про що повідомив "ЖВЛ" у своєму Інстаграм.
"Нічого собі.
Супермодель Хайді Клум відвідала прем'єру стрічки "Аватар: Шлях води" у сукні від українського бренду.
Українські бренди підкорюють серця у світі", - написано було під публікацією.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"То а що за бренд?", "Красиво".
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