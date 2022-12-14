Західна супермодель Хайді Клум приміряла прозору сукню від українського дизайнера, вразивши виглядом на презентації фільму "Аватар. Шлях води".

Як пише Politeka.net, Хайді Клум – відома західна модель німецького походження. Зірка прийшла на реліз фільму "Аватар. Шлях води". Для презентації Хайді обрала прозору білу сукню. Як виявилося, він був українським брендом, про що повідомив "ЖВЛ" у своєму Інстаграм.

"Нічого собі.

Супермодель Хайді Клум відвідала прем'єру стрічки "Аватар: Шлях води" у сукні від українського бренду.

Українські бренди підкорюють серця у світі", - написано було під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"То а що за бренд?", "Красиво".

Нагадаємо, 47-річна Хайді Клум в одних трусиках низько нахилилася, змусивши червоніти найстійкіших: фото гарячої штучки

А ще Politeka повідомляла, що 47-річна Хайді Клум попустувала в ліжку з молодим чоловіком, кадри облетіли мережу: вік кохання не завада.

Також Politeka писала, що 47-річна Хайді Клум в одних стрінгах довела до приємного тремтіння своїми формами.



