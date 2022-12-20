Популярна українська ведуча Леся Нікітюк часто вражає новими кадрами у мережі, розповідає про себе та дивує образами. На цей раз ведуча вирішила показати уривок зі свого проекту, який трохи змінив формат.

«Як надати першу медичну допомогу. Обов'язково подивіться новий випуск "Ле Маршрутки" - ділиться Леся, представляючи кадри зі своїм особистим досвідом. Леся побувала у ролі постраждалої, якій надають першу допомогу.

Кадри з тим, як терпляче ведуча переносить непростий момент із використанням дихальної трубки, вразив українців:

«Яка Леся відважна та мужня ❤; Трохи незрозуміло, навіщо це потрібно; Боже, мене аж у жар кинуло 😳 це дуже сміливість треба мати; Леся ти дуже смілива 🔥;

Сподіваюся, це з першого дубля зняли 😬; Ну яка ж вона хоробри ❤; Жерсть, не можу уявити як страшно і боляче 😢. Я аж ноги схрестила та стиснула від болю 😩».

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала себе такою, якою її не можна побачити на жодному знімальному майданчику.

Судячи з одягу телеведучої, з опаленням у неї проблем немає.

Також повідомлялося, що Лесю Нікітюк розлютило зауваження щодо її зовнішності.

Окрім іншого, Нікітюк заявила, що якщо вона захоче «наколоти» собі все, то вона зробить і нікого не питатиме.