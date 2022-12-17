Телеведущая и блогер Леся Никитюк поставила на место одну из подписниц, которая оставила ей обидный комментарий.

Лесю Никитюк задело замечание женщины относительно размера ее губ, пишет Politeka.net.

«Почтенные дамы 50+, вы выращиваете гортензии и выставляете фотки с внуками, а еще прекрасные блюда, сфотографированные на непротертую камеру! Я с уважением отношусь к вашим комментариям о моих губах), но вы не будете мне рассказывать, что и как я должна делать со своей внешностью», - подчеркнула Никитюк на своей странице в Инстаграм.

Также телеведущая напомнила своим критикам, что у нее есть мама Кэт, «которая прекрасно справляется». Кроме того, Никитюк заявила, что если она и мама захотят наколоть себе все, то они это сделают и никого не будут спрашивать.

«Смотрите за своими дочерями, любите их и рассказывайте, что и куда они должны колоть. Моя мама вашим детям комментарии не пишет», – заявила Леся Никитюк.

Также телеведущая порекомендовала тратить силы и время на донаты для ВСУ и не заниматься ерундой.

Напомним, ранее Никитюк призналась, что ее утро началось со слез.

Также сообщалось, что Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.