Популярная украинская ведущая Леся Никитюк часто впечатляет новыми кадрами в сети, рассказывает о себе и удивляет образами. В этот раз ведущая решила показать отрывок из своего проекта, который немного сменил формат.

«Как оказать первую медицинскую помощь. Обязательно посмотрите новый выпуск «Ле Маршрутки»» - делится Леся, представляя кадры со своим личным опытом. Леся побывала в роли пострадавшей, которой оказывают первую помощь.

Кадры с тем, как терпеливо ведущая переносит непростой момент с использованием дыхательной трубки, впечатлил украинцев:

«Какая Леся отважная и мужественная❤; Немного непонятно зачем это нужно; Боже, меня аж в жар бросило 😳 это очень смелость надо иметь; Леся ты очень смелая🔥;

Надеюсь, это с первого дубля сняли😬; Ну какая же она храбрая ❤; Жесть, не могу представить как страшно и больно 😢. Я аж ноги скрестила и сжала от боли 😩».

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала себя такой, какой ее нельзя увидеть ни на одной съемочной площадке.

Судя по одежде телеведущей, с отоплением у нее проблем нет.

Также сообщалось, что Лесю Никитюк разозлоло замечание относительно ее внешности.

Кроме всего прочего, Никитюк заявила, что если она захочет «наколоть» себе все, то она сделает и никого не будет спрашивать.