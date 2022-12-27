З перших секунд прослуховування в вкраденому треку можна почути жалюгідну пародію на емоційний та правдивий сингл.

Проникливий трек українського репера Skofka під назвою "Чути гімн" став одним із найпопулярніших військових хітів 2022 року. У ньому автор потужно зачитує рядки про Ірпен, Буч та інші зруйновані росіянами міста. Тому не дивно, що росіяни вкрали його та переспівали на свій лад, адже тільки красти у них і виходить найкраще.

Про це розповів Skofka на своїй сторінці в Instagram.

"До такого я не був готовий", - здивовано сказав Skofka у своїх Інстаграм-Сторіз.

Все почалося з того, що в мережі з'явився трек під назвою "Вистоїм". Його автор росіянин, який вкрав пісню у Skofka та наклав на неї свої жалюгідні слова.

"Наш бойовий товариш, боєць батальйону "Спарта" зробив крутий кліп про життя та службу у прифронтовому Донецьку", - пишуть росіяни під роликом на YouTube.

З перших секунд прослуховування в вкраденому треку можна почути жалюгідну пародію на емоційний та правдивий сингл "Чути гімн".

У коментарях під піснею українці написали все, що думають про чергову крадіжку росіян: "Взагалі нічого самі не можете?", "Ганебний плагіат", "Ну, нічого зробити самі не можуть уже, навіть пісню написати, не створюєте, а тільки руйнуєте своїми апетитами". царськими...", "Що за ганьбу, знову вкрали в нас".

Росіяни масово забирають та переробляють українські композиції. Особливо безглуздо це виглядає, коли громадяни країни-терористки крадуть треки про свої військові злочини. Так, за час повномасштабної війни росіяни спробували привласнити собі пісні "Ванька-встанька" та "Біля тополі".

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