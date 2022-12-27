Як пише Politeka.net, учасник рок-гурту Green Grey Дизель вирішив продати свою квартиру в Києві, щоб допомогти ЗСУ. Про це повідомляє "ЖВЛ" у своєму блозі.

"Музикант продає й інші речі, які для нього є особливо цінними. Зокрема, музикант створює колекцію NFT, де зібрав особливо цінні для нього речі. Дизель продає права на одну зі своїх пісень, статуетку MTV Europe Music Awards за «Кращого українського виконавця», свою першу гітару тощо.

Рішення продати свої речі він ухвалив для того, щоб допомогти батальйону «Мрія», в якому слугує з початку повномасштабної війни в Україні», - зазначено у публікації.

Українці поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Гордість за таких українців! Ми незламні! Переможемо!";

"ми переможемо! Українці неймовірні. Пишаюся такими людьми!";

"Дякую, таким українцям. На жаль, депутати, які мають по 10 квартир і будинки, такого не зроблять, та ще є заходи, які перепродують гуманітарку".

Нагадаємо, Мурік із Green Grey жорстко "тиснув" Океан Ельзи Вакарчука, The Hardkiss і Бумбокс.

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Також Politeka писала, що Дизель із Green Grey розповів, як виступав у готелі.



