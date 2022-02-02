Как передает Politeka.net, группа "Green Grey" является популярной украинской рок-группой. На этот раз на интервью "КП Украина" солист группы Дмитрий Муравицкий по кличке Мурик прокомментривал их место в номинации на премию "YUNA". Группа "Green Grey" попала в номинацию "Другая музыка", хоть и они являются рок-музыкантами.

"Хорошо, что мы другая музыка. Если посмотреть на набор рок-номинантов - я не хочу быть в такой компании. Я это роком не считаю. Это какая-то популярная музыка с его элементами. У нас даже появилось новое направление - депутат-рок.

Раньше было видно, где музыкант. Я не против пофриковать, но напереть на себя одежду проводника ради пиара… А что дальше? Что ему завтра предложат примерить? Рокер должен быть рокером", — резко прокомментировал Дмитрий Муравицкий.

Стоит отметить, что церемония музыкальной премии "YUNA" пройдет 16 марта в "Дворце Украина" в Киеве. На премии наградят лучших представителей разных номинаций.

Напомним, что летом с группой "Green Grey" прогремел скандал. Он произошел из-за того, что название группы вычеркнули из списка тех, кто должен был выступить на Дне Независимости Украины. Это случилось из-за того, что они представляли русскоязычную песню.

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