Как пишет Politeka.net, участник рок-группы Green Grey Дизель решил продать свою квартиру в Киеве, чтобы помочь ВСУ. Об этом сообщает "ЖВЛ" в своем блоге.

"Музыкант продает и другие вещи, которые для него особенно ценны. В частности, музыкант создает коллекцию NFT, где собрал особо ценные для него вещи. Дизель продает права на одну из своих песен, статуэтку MTV Europe Music Awards за «Лучшего украинского исполнителя», свою первую гитару и т.п.

Решение продать свои вещи он принял для того, чтобы помочь батальону «Мрия», в котором служит с начала полномасштабной войны в Украине", - отмечено в публикации.

Украинцы поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Гордость за таких украинцев! Мы несокрушимы! Победим!";

"мы победим! Украинцы невероятные. Горжусь такими людьми!";

"спасибо, таким украинцам.. К сожалению депутаты, имеющие по 10 квартир и дома, такого не сделают, да еще есть меры, которые перепродают гуманитарку".

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