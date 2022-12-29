Як повідомляє Politeka.net , росіяни ще не оговталися від візиту Кирила Буданова до Бахмута, як Сергій Жадан повідомив, що теж сьогодні на передовій. У місті неможливо знайти вцілілі житлові будинки, а всі, хто там побував, називають його випаленою землею. Письменник запевнив, що незважаючи на всі жахи, населений пункт залишається живим. Фото він поділився на своїй сторінці в Інстаграм та Фейсбук.



Він розповів, що центр Бахмута порожній, тоді як у далеких районах зустрічаються цивільні – жінка на піночці, яка ловить мобільний зв'язок, чоловік, який прибирає сміття у сміттєвих баків, закохана пара, що шепочеться на перехресті.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш у місто, як у бляшаний барабан, яким регулярно б'ють ціпком: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, неприємний свист їх мін. Не розумієш, куди і коли може прилетіти", – поділився Сергій Жадан.

Письменник показав знімки із практично повністю знищеного міста. На одному з них – будівля з вибитими вікнами, вкрита чорною кіптявою, без даху. На інших – порожні вулиці та випалена трава.

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