4 січня стало відомо, що померла учасниця четвертого сезону "Голос країни" Катерина Давиденко. Їй було всього 28 років. У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

Виконавиця родом з Донецька, але останні 10 років мешкала у Києві. 2014 року вона брала участь у вокальному шоу "Голос країни", де потрапила до команди Святослава Вакарчука, виконавши хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai.

У ЗМІ причиною смерті артистки назвали пневмонію. Втім, згодом на зв'язок із шанувальниками Каті Давиденко вийшла її сестра. В коментарях на сторінці співачки в Instagram сестра розвіяла чутки та назвала справжню причину смерті Катерини.

"Це пише сестра Каті… Ви що, були при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого! Причина смерті - Тромбоемболія легеневої артерії!" – прокоментувала сестра виконавиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель учасника "Ліги сміху" Ярослава Гаркавка.

Відомий гуморист, актор і ведучий загинув на фронті, захищаючи рідну землю від російських загарбників. І, на жаль, загибель Гаркавка — не перша трагедія серед зірок шоу. На початку вересня загинув Василь Довбня, який грав у Лізі Сміху за команду “Парк Шевченка”. Також на війні загинув запорізький гуморист Гліб Говорухін.

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