Не побачивши Олену Кравець серед зірок «Квартал 95» та «Жіночого кварталу» у новорічному концерті, глядачі забили на сполох.

«А де ж Олена Кравець?», «А де ж Олена, виїхала?», – питали глядачі у соцмережах.

Ні, Олена Кравець залишається в Україні.

Однак через проблеми зі здоров'ям зірка «Кварталу» справді була змушена на якийсь час піти зі сцени.

У недавньому інтерв'ю Маші Єфросініній зірка Студії «Квартал 95» нагадала, що має кропив'янку. Останнім часом хвороба почала прогресувати, тож Кравець було некомфортно перебувати у кадрі.

"Я взяла паузу, але поки що не знаю, на який термін. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли. Вони знають мене вже багато років і бачили, що зі мною відбувається", - розповіла Кравець про реакцію колег.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець стала ведучою шоу на телеканалі Дім «Тихий вечір із Оленою Кравець».

Рік тому Олена вперше зізналася, що бореться із хворобою.

"Три роки тому ні звідки, незрозуміло чому, невідомо як, чому сталася зі мною якась реакція шкірна. Незрозуміло на що - на якесь емоційне потрясіння. Я зараз уже, звичайно, розумію на яке", - розповідала актриса.

Як виявилося, у улюблениці публіки кропив'янка.

«І ось уже третій рік вона зі мною. І це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку. Вона пам'ятає про мене, а я про неї. Не даємо один одному про себе забути», – казала Кравець.

Нагадаємо, зірки Кварталу не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачом.