4 января стало известно, что скончалась участница четвертого сезона "Голос країни" Екатерина Давыденко. Ей было всего 28 лет. У певицы осталась 9-летняя дочь Мария.

Исполнительница родом из Донецка, но последние 10 лет проживала в Киеве. В 2014 году она принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где попала в команду Святослава Вакарчука, исполнив хит Virtual Insanity британской группы Jamiroquai.

В СМИ причиной смерти артистки назвали пневмонию. Впрочем, со временем на связь с поклонниками Кати Давыденко вышла ее сестра. В комментариях на странице певицы в Instagram сестра развеяла слухи и назвала истинную причину смерти Екатерины.

"Это пишет сестра Кати… Вы что присутствовали при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу, пожалуйста, не выдумывать ничего!!! Причина смерти - Тромбоэмболия лёгочной артерии!" – прокомментировала сестра исполнительницы.

Напомним, ранее стало известно о гибели участника "Лиги смеха" Ярослава Гаркавко.

Известный юморист, актер и ведущий погиб на фронте, защищая родную землю от российских захватчиков. И, к сожалению, гибель Гаркавко – не первая трагедия среди звезд шоу. В начале сентября погиб Василий Довбня, игравший в Лиге Смеха за команду "Парк Шевченко". Также на войне погиб запорожский юморист Глеб Говорухин.

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