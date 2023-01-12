Про нього розповіла сама Опанасенко у своєму Інстаграмі, пише Politeka.net.
За словами красуні, за 10 хвилин до виходу на сцену у вечірній сукні її вбрання порвалося.
Але, на щастя, вдалося зробити так, щоб це було непомітно.
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Опанасенко також опублікувала кадри своєї появи на сцені.
Нагадаємо, що вихід Опанасенко на сцену «Міс Всесвіт-2022» у костюміі «воїн світла» викликав справжній фурор.
Опинившись на сцені, українська красуня розправила свої величезні крила і підняла до гори меч.
У коментарях до відео люди з різних куточків світу висловлюють захоплення українкою та її неймовірним вбранням, яке, нагадаємо, створила Леся Патока.
"Мій фаворит", "Чиста перемога", "Україна, найкращий костюм", "Круто", "Неймовірно!", - пишуть глядачі "Міс Всесвіт-2022" про вихід українки.
Фінал конкурсу «Міс Всесвіт – 2022» відбудеться 14 січня у Нью-Орлеані.
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