Неприємний інцидент стався з українською красунею Вікторією Опанасенко на конкурсі «Міс Всесвіт 2022».

Про нього розповіла сама Опанасенко у своєму Інстаграмі, пише Politeka.net.

За словами красуні, за 10 хвилин до виходу на сцену у вечірній сукні її вбрання порвалося.

Але, на щастя, вдалося зробити так, щоб це було непомітно.

Опанасенко також опублікувала кадри своєї появи на сцені.

Нагадаємо, що вихід Опанасенко на сцену «Міс Всесвіт-2022» у костюміі «воїн світла» викликав справжній фурор.

Опинившись на сцені, українська красуня розправила свої величезні крила і підняла до гори меч.

У коментарях до відео люди з різних куточків світу висловлюють захоплення українкою та її неймовірним вбранням, яке, нагадаємо, створила Леся Патока.

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. 💙 #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

"Мій фаворит", "Чиста перемога", "Україна, найкращий костюм", "Круто", "Неймовірно!", - пишуть глядачі "Міс Всесвіт-2022" про вихід українки.

Фінал конкурсу «Міс Всесвіт – 2022» відбудеться 14 січня у Нью-Орлеані.

Нагадаємо, дівчиною з гулянки в Куршавелі виявилася "Міс Україна Всесвіт" - як вона виглядає.

Корону переможниці Міс Україна Всесвіт Карина Жосан виграла у 2018-му році.

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