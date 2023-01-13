Парамедик Тайра дала інтерв'ю, де розповіла, як довелося зробити операцію після полону.

Як пише Politeka.net , Тайра (Юлія Паєвська) – відомий український парамедик, яка потрапила в полон. Волонтерці довелося пробути три місяці у полоні, після чого її обміняли. У новому інтерв'ю "Армія FM" Тайра розповіла, як почувається і поділилася багатьом цікавим.

Юлія зауважила, що досить швидко відновилася, бо обрала спорт. Але проблеми із тілом не залишають парамедика.

"Днями я зробила дуже серйозну операцію. Загалом я відновилася дуже швидко, набрала вагу і навіть виступила в кількох дисциплінах на змаганнях Warrior Games в Орландо цього року. Золото взяла з плавання, на яке зовсім не очікувала", - сказала Тайра.

Також Юлія розповіла, як відбувається обмін цивільних. Як виявилося, лише військовополонені можуть іти на обмін, а цивільних ворог має відпускати. А ось звичайних росіян у полоні Україна не має, припускає парамедик.

Паєвська також повідомила, що всі росіяни, які тримали її в полоні, були з "промитими мізками. При цьому чим освіченіша людина була, тим краще вона могла думати.

Нагадаємо, Осадча поділилася враженнями після знайомства з Тайрою, яка побувала у полоні.

А ще Politeka повідомляла, що Тайра зізналася, що її врятувало у полоні.

Також Politeka писала, що вісім українок увійшли до топ-100 найвпливовіших жінок планети.



