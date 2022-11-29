Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала кадры и рассказала о своем участии в Украинском женском конгрессе.

Как оказалось, на этом мероприятии Катя была не только звездной гостьей, но и спикером. А еще она познакомилась с известной украинской волонтеркой и парамедиком Юлией Паевской, более известной под позывным Тайра, которая побывала в плену у оккупантов.

"Тайра для меня олицетворение украинской женщины и Украины, она не то что не сломалась в плену, а вышла и продолжает помогать и бороться за своих. Для меня было важно поднять вопросы гражданских заложников и бездействия Красного креста, и в этом мы с Тайрой на 100% совпали. Мы должны бороться за права всех наших пленников без исключения. Вчера к обмену добавили трех гражданских, в том числе супружеская пара, мы искали их в течение девяти месяцев. Сегодня на конгрессе мне показали видео, как они возвращаются, и они просто плачут, вдвоем и я плачу вместе с ними, ведь таких пленных тысячи… И мы должны делать все возможное и быстро. Тайра сказала, что один день в плену, как год, просто представьте! В горе нет разделений на гендер, но женщины в этой страшной войне стоят бок о бок с мужчинами, и мы выигрываем эту войну вместе!", - поделилась Осадчая в подписи к публикации.

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