Как пишет Politeka.net, Тайра (Юлия Паевская) - известный украинский парамедик, которая попала в плен. Волонтерке пришлось пробыть три месяца в плену, после чего ее обменяли. В новом интервью "Армия FM" Тайра рассказала, как себя чувствует и поделилась многим интересным.

Юлия отметила, что довольно быстро восстановилась, так как выбрала спорт. Но проблемы с телом не покидают парамедика.

"На днях я проделала очень серьезную операцию. В целом я восстановилась очень быстро, набрала вес и даже выступила в нескольких дисциплинах на соревнованиях Warrior Games в Орландо в этом году. Золото взяла из плавания, чего совершенно не ожидала", - сказала Тайра.

Также Юлия рассказала, как проходит обмен гражданских. Как оказалось, только военнопленные могут идти на обмен, а гражданских враг должен отпускать. А вот обычных россиян в плену у Украины нет, предполагает парамедик.

Паевская также сообщила, что все россияне, которые держали ее в плену, были с "промытыми мозгами. При этом чем образованней человек был, тем лучше он мог думать.

Напомним, Осадчая поделилась впечатлениями после знакомства с Тайрой, которая побывала в плену

А еще Politeka сообщала, что Тайра призналась, что ее спасло в плену

Также Politeka писала, что восемь украинок вошли в топ-100 самых влиятельных женщин планеты



