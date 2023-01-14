На своїй сторінці в Instagram чоловік Алли Пугачової відреагував на новину про смерть знаменитої радянської актриси Інни Чурикової.

"Не стало Інни Чурикової. Неймовірна, талановита, неповторна актриса. Їй були підвладні всі жанри. Їй підкорялася сцена, її любила кінокамера. Приголомшлива чарівність. Мій перший знімальний день у кіно в картині «Благословіть жінку» Станіслава Говорухіна був саме з нею. З Інною Михайлівною вийшов і один із найкращих випусків «Сьогодні Увечері». Дякую Вам, Актрисо, за Ваші ролі, за незабутні зустрічі. Алла і я висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття рідним та близьким Інни Чурикової", — написав Максим Галкін.

На публікацію відповіли багато знаменитостей, серед них і українськы, наприклад, Даша Астаф'єва та Вікторія Булітко.

Зірка радянського кіно Інна Чурікова пішла з життя у віці 79 років. Що спричинило смерть Чурикової, невідомо. Проте повідомляється, що останні роки актриса багато хворіла. Кілька місяців тому Чурікова зазнала серйозних переломів при падінні.

Інна Чурікова за життя зіграла більш ніж у 40 фільмах та серіалах. Найвідоміші її роботи у кінофільмах "Морозко", "Той самий Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширлі-Мірлі", "Військово-польовий роман" та багато інших.

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