Російський шоумен Максим Галкін, який не приховує своєї антивоєнної позиції, розповів, чому насправді до нього "прикопалися".

Так, Галкін під час одного зі своїх виступів за кордоном прокоментував внесення його російським мін'юстом до списку "іноґентів".

"Вони що мені закидали? Що я нібито отримував гроші з України за те, що займаюся політичною діяльністю. По-перше, я не знав, що займаюся політичною діяльністю. Я так само, як і багато хто, виступив проти війни. Це нормальний стан. Чому вони до мене так прикопалися? А я вам розповім! Вони до мене давно прикопалися - як тільки Зеленський став президентом, вони стали на мене зовсім інакше дивитися", - заявив Галкін.

Шоумен також уточнив, що чим більше він говорив про відсутність подібних планів, то більше зростали підозри.

За словами Галкіна, також в деяких виникла думка, що він отримував гроші за свою антивоєнну позицію.

«Тобто те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою та незалежною – це тільки за гроші можна таке хотіти», - зазначив шоумен.

Фрагмент цього виступу, який був опублікований на YouTube-каналі "Максим Галкін. Без цензури", зібрав понад тисячу коментарів. Люди, крім усього іншого, дякують артисту за його позицію проти війни та зізнаються, що справді кардинально змінили думку про нього. Якщо раніше його вважали просто коміком, «блазнем», то, мовляв, зараз у ньому бачать справжню людину. Більше того, майбутнього президента росії.

«Молодець Галкін, не плазає, як деякі артисти, каже правду! Галкін - справжній патріот, який любить батьківщину, а не державу! Батьківщина - це наш народ, який живе зараз у злиднях, який загнобили єдроси Антинародними законами, це наші надра, якими розпоряджається жменька олігархів!", "Я змінила думку про вас кардинально. Дякую, що залишаєтеся Людиною, на відміну від усіляких Газманових і Доліних», «Єдиний мужик з рашн естради», «Максим, величезна вам повага! Від такого президента я не відмовилася б! Думаю не я одна!», «Тримайтеся. З вами більшість народу», «Жарти жартами, але влада не просто так боїться таких людей. Галкін би з легкістю виграв будь-які чесні вибори, і народ би ним пишався...».

Нагадаємо, раніше Галкін показав наслідки ракетного обстрілу росії по Україні, і викликав істерику росіян.

Також повідомлялося, що Пугачова та її подруга Вайкуле різко поставили росіян на місце.

Крім того, Politeka.net писала, що Пугачова з дітьми вилетіла з росії.

Раніше Пугачова попросила внести її до списку "іноагентів" за Галкіним і вперше засудила напад росії на Україну.