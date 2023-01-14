На своей странице в Instagram супруг Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти знаменитой советской актрисы Инны Чуриковой.

"Не стало Инны Чуриковой. Невероятная, талантливая, неповторимая актриса. Ей были подвластны все жанры. Ей покорялась сцена, её любила кинокамера. Потрясающее обаяние. Мой первый съёмочный день в кино в картине «Благословите женщину» Станислава Говорухина был именно с ней. С Инной Михайловной получился и один из лучших выпусков «Сегодня Вечером». Спасибо Вам, Актриса, за Ваши роли, за незабываемые встречи. Алла и я выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Инны Чуриковой", — написал Максим Галкин.

На публикацию ответили многие знаменитости, среди них и украинские, например, Даша Астафьева и Виктория Булитко.

Звезда советского кино Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Что стало причиной смерти Чуриковой, неизвестно. Однако сообщается, что последние годы актриса много болела. Несколько месяцев назад Чурикова получила серьезные переломы при падении.

Инна Чурикова при жизни сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные ее работы в кинофильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширли-Мирли", "Военно-полевой роман" и многие другие.

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