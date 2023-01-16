Переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт-2022», який днями пройшлов у Новому Орлеані, стала 28-річна американка.

Р'Боні Габріель народилася 20 березня 1994 року в Х'юстоні, штат Техас, у сім'ї філіппінця та американки, пише Politeka.net.

Дівчина закінчила Університет Північного Техасу зі ступенем бакалавра в галузі дизайну, а зараз працює дизайнером, створюючи екологічний одяг.

На конкурсі Р’Боні Нола Габріель, зокрема, постала у дуже масивному костюмі, у якому, як зазначили деякі телеглядачі, вона ледве пересувалася по сцені.

Важке вбрання символізувало успіхи Штатів у підкоренні Місяця.

Габріель — сьома американка, яка виграла конкурс.

Крім того, 28-річна дівчина стала найстаршою «Міс Всесвітом» в історії конкурсу.

До речі, в Інстаграмі Р’Боні можна побачити «Міс Всесвіт-2022» без макіяжу та зачіски.

Без прикрас дівчина виглядає років на десять молодшою.

Обговорюючи переможницю конкурсу, користувачі соцмереж висловили думку, що насправді це конкурс не серед дівчат, а для перукарів, стоматологів та пластичних хірургів.

«На конкурсі краси Міс Всесвіт треба вибирати природню красу а не штучну, нарощені вії, силіконові уст. Змиєш усю красоту на ніч а ранком з 1 місця скотитися на 80 . Ось така штучна краса»,

«Нікому не цікава штучна краса,майже всі теперішні "красуні",є клоном одна одної,раз побачиш, на завтра не згадаєш», «Це конкурс майстрів пластики і макіяжу...»,

«Змагаються пластичні хірурги і косметологи , хто краще зміг удосконалити красу!», «Конкурс роботи пластичних хірургів. Щоб всі,кого цікавить пластична хірургія,могли вибрати собі "скальпель" по кишені»,

«Пройде небагато часу і будуть робити конкурси роботів,бо від силікону і ботоксу зараз ті красуні розпухли,а з часом то й зовсім силіконо-ботоксними роботами стануть»,

«Їх всіх потрібно умитими випускать і без силікону…».

Додамо, що користувачів соцмереж також розлютила участь росіянки у конкурсі.

«Міс Геноцид» - так у західних соцмережах відреагували на вихід "Міс Росія - 2022" Анни Ліннікова в півфінал 71-го конкурсу краси "Міс Всесвіт".

Нагадаємо, що Україну на конкурсі представляла Вікторія Апанасенко. Українська красуня приголомшила світ своїм вбранням "Воїна світла".

Також повідомлялось, що українців здивувала зовнішність переможниці Міс Всесвіт-2022.

Крім того, Politeka.net писала, що українкою зі скандальної гулянки в Куршевелі виявилася володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт".