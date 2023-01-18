Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів про трагедію, яка торкнулась його особисто.

Коментуючи страшну катастрофу з гелікоптером в Броварах, Вакарчук повідомив, що знав міністра МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Єніна особисто.

«Співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах Яка жахлива трагедія! Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей… Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна», - розповів Вакарчук на своїй сторінці в Facebook.

За словами Вакарчука, за останні 10 місяців вони багато співпрацювали, разом наближаючи Перемогу України.

«Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам’ять усім загиблим!», - написав Вакарчук.

У коментарях приголомшені трагедією українці висловлюють рідним загиблих співчуття.

«Боже, дай сил…», «Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким!», «Біль. Сум. Світла пам'ять всім загиблим», «Світла пам'ять. Жах», «Ви перший,хто в своїх співчуттях поставив дітей на перше місце.Всіх дуже шкода,але ж діти…які собі були начебто в безпеці,снідали і ось. Жах,біль,якийсь нескінченний біль», - пишуть українці.

Нагадаємо, трагедія сталася зранку 18 січня в Броварах. Внаслідок падіння гвинтокрила з керівництвом МВС загинули 17 людей, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.

Раніше повідомлялось про 18 загиблих, але підкреслювалось, що ця інформація ще уточнєються.

Тривають пошукові роботи, доля ще однієї дитини не відома, повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, момент перед падінням гвинтокрила потрапив на відео.

Катастрофа сталася, коли у дитячому садку вже перебували діти і персонал.