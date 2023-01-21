Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" із перших днів повномасштабного вторгнення рф разом із іншими українськими захисниками ризикує своїм життям на фронті. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист терміново попросив українців про допомогу.

"Вітаю, Українці! Колись (до війни) я був фотографом. Зараз моїм фотоапаратом стала зброя, на жаль. Так от, щоб бачити краще, ніж ворог, треба мати дуже специфічний тепловізійний "об'єктив", який рятує мені життя: я бачу ворога, ворог — ні. ⚙️тепловізійний об'єктив коштує 16 230$... а ще, колись я грав у театрі. І квитки на вистави коштували 100, 200, 300, 400 і навіть 800грн. Тож уявімо собі, що ми йдемо до мене на виставу. Просто цього разу вона про порятунок життя, землі, країни. Кожен внесок буде доречним", — пише Павло Алдошин.

Актор додав, що в нього є лише тиждень на збір коштів.

"Кожне згадування буде дуже і дуже корисним, адже часу — тиждень, а на війні час найвибагливіший персонаж. От така коротка історія. Я ВЖЕ вам хочу подякувати І ДЯКУЮ, за довіру і допомогу, яку ви мені надаєте. Україна без орчої навали — моє найбільше натхнення до дії! Ми зможемо! Слава Україні! Слава Нації 🥷", — наголосив Адошин.

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