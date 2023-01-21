Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" с первых дней полномасштабного вторжения рф вместе с другими украинскими защитниками рискует своей жизнью на фронте. В этот раз на своей странице в Instagram артист срочно попросил украинцев о помощи.

"Приветствую, Украинцы! Когда-то (до войны) я был фотографом. Сейчас моим фотоаппаратом стало оружие, к сожалению. Так вот, чтобы видеть лучше врага, надо иметь очень специфический тепловизионный "объектив", который спасает мне жизнь: я вижу врага, враг — нет... ⚙️тепловизионный объектив стоит 16 230$... а еще когда-то я играл в театре... И билеты на спектакли стоили 100, 200, 300, 400 и даже 800грн. Так что представим себе, что мы идем ко мне на спектакль. Просто в этот раз о спасении жизни, земли, страны. Каждый вклад будет уместным", — пишет Павел Алдошин.

Актер добавил, что у него есть только неделя на сбор средств.

"Каждое упоминание будет очень и очень полезным, ведь времени — неделя, а на войне время самый взыскательный персонаж. Вот такая короткая история. Я УЖЕ вас хочу поблагодарить И СПАСИБО, за доверие и помощь, которую вы мне оказываете. Украина без орчего нашествия — мое наибольшее вдохновение к действию! Мы сможем! Слава Украине! Слава Нации 🥷", — подчеркнул Адошин.

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