Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring Олександр Усик зробив нову заяву.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram боксер вирішив привітати українців із Днем Соборності, який відзначали 22 січня.

"Русь є, була і буде КИЇВСЬКОЮ. І хто б що не говорив, мовляв немає народу УКРАЇНСЬКОГО, весь світ побачив, наскільки Він єдиний. Нам багато років твердили: "ви окраїна", а виявилося, що ми є центром одного материка, нам говорили: "ви всі вигадка", а ми народ, ми ціла країна. Ми ті, хто за свободу бореться, ми не тікаємо, ми стоїм. Моя країна, неймовірна моя країна. Це мій дім", — наголосив Олександр Усик.

У коментарях спортсмена підтримав ведучий Анатолій Анатоліч, написавши: "Красень! 💪💪💪".

Росіяни під публікацією просто скаженіють, намагаючись принизити боксера та нав'язати своє бачення історії Київської Русі.

Українці підтримали Олександра Усика і шкодують, що його друг Василь Ломаченко виявився зрадником:

"Ось це сильно, Саню!! Ти красень! Ломаченку дай джеба одного, може прокинеться";

"респект Вам !!! За вашу відкриту і чітку позицію!!! Василя втратили";

"Круто!🔥🔥🔥 Це факт! Русь- це Київська Русь! А то орда з болот, яка краде все, що бачить, починаючи з назв, закінчуючи пральними машинками...московія...".

Нагадаємо, раніше Олександр Усик емоційно заступився за УПЦ.

Як повідомляла Politeka, промоутер Усика на тлі скандалу сказав, що відбувається з Ломаченком.

Також повідомлялося, що Ломаченко розчарував черговою витівкою.