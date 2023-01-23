Цього разу на своїй сторінці в Instagram боксер вирішив привітати українців із Днем Соборності, який відзначали 22 січня.
"Русь є, була і буде КИЇВСЬКОЮ. І хто б що не говорив, мовляв немає народу УКРАЇНСЬКОГО, весь світ побачив, наскільки Він єдиний. Нам багато років твердили: "ви окраїна", а виявилося, що ми є центром одного материка, нам говорили: "ви всі вигадка", а ми народ, ми ціла країна. Ми ті, хто за свободу бореться, ми не тікаємо, ми стоїм. Моя країна, неймовірна моя країна. Це мій дім", — наголосив Олександр Усик.
У коментарях спортсмена підтримав ведучий Анатолій Анатоліч, написавши: "Красень! 💪💪💪".
Росіяни під публікацією просто скаженіють, намагаючись принизити боксера та нав'язати своє бачення історії Київської Русі.
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Українці підтримали Олександра Усика і шкодують, що його друг Василь Ломаченко виявився зрадником:
"Ось це сильно, Саню!! Ти красень! Ломаченку дай джеба одного, може прокинеться";
"респект Вам !!! За вашу відкриту і чітку позицію!!! Василя втратили";
"Круто!🔥🔥🔥 Це факт! Русь- це Київська Русь! А то орда з болот, яка краде все, що бачить, починаючи з назв, закінчуючи пральними машинками...московія...".
Нагадаємо, раніше Олександр Усик емоційно заступився за УПЦ.
Як повідомляла Politeka, промоутер Усика на тлі скандалу сказав, що відбувається з Ломаченком.
Також повідомлялося, що Ломаченко розчарував черговою витівкою.