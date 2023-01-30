Померла актриса Ліза Лорінг, яка виконала роль Уенсдей Аддамс в оригінальному серіалі «Сімейка Аддамс» 60-х років, пише Politeka.net з посиланням на Variety.

Акторка померла від інсульту у віці 64-х років.

"Вона пішла мирно, і обидві її дочки тримали її за руки", - розповіла дочка актриси Ванесса.

Новина про смерть Лізи приголомшила її друзів, колег та шанувальників серіалу.

«Дуже шкода чути про смерть моєї дорогої подруги Лізи Лорінг. Ми були дуже близькі та часто працювали разом. Я знаю, що вона була дуже слабка. Я був у її компанії всього кілька тижнів тому…», «Вона завжди була в наших серцях, як Уенсдей Аддамс», «Прощавай, мій друже», «Хай спочиває з миром».

Lisa Loring, the actor who played Wednesday Addams in the first screen adaptation of The Addams Family, has died at the age of 64 from a stroke. pic.twitter.com/sucqyv4Jp4 — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) January 30, 2023

Як повідомила журналістам близька подруга Лор Джейкобсон, Лізу після перенесеного інсульту було підключено до апарату життєзабезпечення.

Через три дні сім'я вирішила припинити муки Лорінг.

"Чотири дні тому Ліза перенесла інсульт, викликаний курінням і високим кров'яним тиском. Вона була підключена до апарату життєзабезпечення протягом трьох днів. Її сім'я вирішила відключити апарат, і минулої ночі вона померла", - сказала Джейкобсон.

R.I.P. Lisa Loring even known as Wednesday Adams...

🕯🌹💔😭 pic.twitter.com/tvo7RKDx8p — 🕸🖤☥ Sanniz ☥🖤🕸 (@SannizL) January 30, 2023

За деякими даними, культовий танець Дженни Ортегі в серіалі "Уенздей" 2022 був частково заснований на сцені з Лізою Лорінг.

Rest in Peace Lisa Loring, the original Wednesday Addams.



The original Wednesday dance with Ted Cassidy from the 1964 episode, Lurch Learns to Dance. pic.twitter.com/ri3wTorYUo — Danny Deraney (@DannyDeraney) January 30, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося про останні овації Вахтангу Кікабідзе, кадри прощання.

Знаменитий актор, кінорежисер та співак передчував свою швидку смерть. На привітання з Новим Роком Кікабідзе відповідав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю".

Перебуваючи вже на лікарняному ліжку, Кікабідзе продовжував співати.

Нагадаємо, що Кікабідзе був великим другом України та, крім усього іншого, всі гроші, зібрані на ювілейному концерті в Батумі на честь свого 84-річчя, передав на допомогу Збройним силам України.