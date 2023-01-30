Померла актриса Ліза Лорінг, яка виконала роль Уенсдей Аддамс в оригінальному серіалі «Сімейка Аддамс» 60-х років, пише Politeka.net з посиланням на Variety.
Акторка померла від інсульту у віці 64-х років.
"Вона пішла мирно, і обидві її дочки тримали її за руки", - розповіла дочка актриси Ванесса.
Новина про смерть Лізи приголомшила її друзів, колег та шанувальників серіалу.
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«Дуже шкода чути про смерть моєї дорогої подруги Лізи Лорінг. Ми були дуже близькі та часто працювали разом. Я знаю, що вона була дуже слабка. Я був у її компанії всього кілька тижнів тому…», «Вона завжди була в наших серцях, як Уенсдей Аддамс», «Прощавай, мій друже», «Хай спочиває з миром».
Як повідомила журналістам близька подруга Лор Джейкобсон, Лізу після перенесеного інсульту було підключено до апарату життєзабезпечення.
Через три дні сім'я вирішила припинити муки Лорінг.
"Чотири дні тому Ліза перенесла інсульт, викликаний курінням і високим кров'яним тиском. Вона була підключена до апарату життєзабезпечення протягом трьох днів. Її сім'я вирішила відключити апарат, і минулої ночі вона померла", - сказала Джейкобсон.
За деякими даними, культовий танець Дженни Ортегі в серіалі "Уенздей" 2022 був частково заснований на сцені з Лізою Лорінг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про останні овації Вахтангу Кікабідзе, кадри прощання.
Знаменитий актор, кінорежисер та співак передчував свою швидку смерть. На привітання з Новим Роком Кікабідзе відповідав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю".
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Нагадаємо, що Кікабідзе був великим другом України та, крім усього іншого, всі гроші, зібрані на ювілейному концерті в Батумі на честь свого 84-річчя, передав на допомогу Збройним силам України.