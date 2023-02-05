В інтерв'ю LiRoom артист Олег Скрипка заявив, що нам у певному сенсі пощастило, що рф почала повномасштабну війну.

"Я думаю, ніхто не заперечуватиме, що в України, як у держави загалом, й у нас, українців, як нації зокрема, визріла дуже-дуже серйозна проблема. І насправді це питання назрівало давно. Я скажу непопулярну річ, але якби Путін зараз на нас не напав із війною, я українцям дав би ще 20–30 років існування, як народу. Знаєте, як коли удав ковтає цілого кролика він розчиняється шлунковим соком. Так само Російська імперія розчиняла нас. По факту ми були вже напіврозчинені, бо Київ був російськомовним і для мене це означає, що вони нас уже майже перетравили", — вважає музикант.

Просто, на його думку, сталось усе так, що російський диктатор поспішив.

"Путін захотів на себе натягнути славу перетравлення української держави, хоча цей процес відбувається вже три століття. І, хоча, вони вже перетравили дуже багато націй, і в їхньому шлунку вже дуже багато націй знаходиться, із сотню народів, і от ще одного їм бракувало. Але Україна — велика й потужна держава і здолати її виявилося не так легко, як здавалося. Ми великий народ. Найбільша їхня жертва. Володимир Путін захотів собі одягнути медальку, бо в нього вже і вік такий, і шамани йому нашептали… От він і поспішив і надірвався", — заявив Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.