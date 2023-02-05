Іван Дорн після 2014 продовжував їздити з концертами до рф, робити колаборації з російськими артистами, а в 2017 дав скандальне інтерв'ю Юрію Дудю, в якому назвав російське вторгнення в Україну "сваркою братських народів". Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відеозвернення, в якому перепросив за свої помилки.
"Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно передивлявся Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. Особливо якщо дивитися 5-хвилинну нарізку, без контексту того, що я кажу до і після. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише через п'ять років після. Напевно, мало пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, повинна була статися війна, щоб все це усвідомити", — заявив Іван Дорн.
Це відео артист записав, аби попередили новий гучний скандал. Напередодні співачка Туча в Twitter звинуватила Дорна у "толеруванні рускіх". Справа в тому, що 24 лютого цього року французький електронний гурт dOP планував випустити вініл, на якому є запис треку з Іваном Дорном, а також ремікс від російського діджея Філіппа Горбачова.
"Десь влітку 2021 року ми записали цей трек. І ось я дізнався, що цей трек виходить разом з реміксом російського діджея Горбачова. Я не знав про дату релізу. Про те, що Горбачов реміксує, я не знав. Ми зараз змінимо дату. Бо французький гурт dOP, чесно кажучи, не пам'ятає, що 24 лютого почалася війна. Вони підтримують Україну, вони за нас. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці затверджували це зі своїм музичним лейблом, вони вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не буде виходити 24-го. Тож вибачаюся за такі новини", – додав Іван Дорн.
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