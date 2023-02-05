Иван Дорн после 2014 года продолжал ездить с концертами в рф, делать коллаборации с российскими артистами, а в 2017 году дал скандальное интервью Юрию Дудю, в котором назвал российское вторжение в Украину "ссорой братских народов". В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил видеообращение, в котором извинился за свои ошибки.

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. Особенно если смотреть 5-минутную нарезку, без контекста того, что я говорю до и после. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это только через пять лет послеав. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, должна была произойти война, чтобы все это осознать", - заявил Иван Дорн.

Это видео артист записал, чтобы предотвратить новый громкий скандал. Накануне певица Туча в Twitter обвинила Дорна в "толерантности к русским". Дело в том, что 24 февраля этого года французская электронная группа dOP планировала выпустить винил, на котором есть запись трека с Иваном Дорном, а также ремикс от российского диджея Филиппа Горбачева.

"Где-то летом 2021 года мы записали этот трек. И вот я узнал, что этот трек выходит вместе с ремиксом российского диджея Горбачева. Я не знал о дате релиза. О том, что Горбачев ремиксует, я не знал. Мы сейчас изменим дату. Потому что французская группа dOP, честно говоря, не помнит, что 24 февраля началась война. Они поддерживают Украину, они за нас. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята утверждали это со своим музыкальным лейблом, они уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го. Поэтому извиняюсь за такие новости", - добавил Иван Дорн.

Напомним, Иван Дорн завершает карьеру музыканта, появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, Дорн признался, как обманул украинцев.

Также Politeka писала, что Иван Дорн впервые показал красавицу-дочь, такого никто не ожидал.