Так, телеведуча в ефірі свого шоу «Тихий вечір з Оленою Кравець» запитала Астаф'єву, чим закінчилася історія з її відеозверненням до Залужного.

"Я записала відео зі словами: "Пан Валерій, ми трохи випили, повечеряли і я від усієї родини хочу вам подякувати...". Він відповів, що йому дуже приємно і "клас, вам дякую", - розповіла Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла, що Валерій Залужний – це її герой.

«Я якось випила та записала йому відео. Тоді відчула себе на місці тих чоловіків, які постійно надсилають мені різне в особисті повідомлення. Але мені не соромно, тому що ми всі знаємо, який він герой, як багато робить для кожного з нас, як нас заспокоює. Це мій герой, особистий», - зізнавалася красуня.

До речі, як виявилося, серце Даші Астаф'євої вже зайняте. Ім'я свого обранця модель та волонтер не приховує, але зізнається, що вона справді закохана.

"Усі, хто мене давно не бачив, кажуть, що я дуже змінилася. Ось як таке диво могло статися? Усі розлучаються... Мабуть, у мене все не так, як у людей. Я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує», - розповіла Астаф'єва Олені Кравець.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося незвичайне відео, як Валерій Залужний став тим, ким він є зараз.

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Крім того, Politeka.net писала про звернення Валерія Залужного до українців.